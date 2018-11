Ist da etwa jemand nachtragend? Sänger Nick Jonas (26) und Schauspielerin Priyanka Chopra (36) schwelgen seit mehreren Monaten im absoluten Liebesglück. Im vergangenen August gaben sie ihre Verlobung bekannt und am kommenden Wochenende wollen sie sich bei einer romantischen Hochzeitszeremonie in Indien das Jawort geben. Aus diesem Anlass blickten die beiden nun auf ihr erstes Date zurück und verrieten in einem Interview: Der erste gemeinsame Abend endete ohne Kuss! Priyanka soll deswegen angeblich immer noch ein wenig verstimmt sein.

Bei einem Interview mit der amerikanischen Vogue sprachen der "Jealous"-Interpret und die indische Schauspielerin über ihr erstes Treffen, das erst nach monatelangem Hin-und-her-Schreiben zustande gekommen sei. Dabei hätten sie zusammen Cocktails getrunken und sich anschließend in das Appartement der dunkelhaarigen Beauty zurückgezogen. Dort seien sie sich allerdings nicht näher gekommen, stattdessen verabschiedete sich Nick mit einem sanften Klopfen auf Priyankas Schulter. "Es gab keinen Kuss. Es gab nichts. Darüber ist sie immer noch sauer", erzählte der 26-Jährige in dem Gespräch.

Warum es beim ersten Date derart ruhig zuging, begründete der Musiker so: Priyankas Mutter sei ebenfalls im Haus gewesen, daher habe er den Abend mit Respekt und Würde enden lassen wollen. Seine Verlobte hat dazu jedenfalls eine klare Meinung. "Wenn du mich fragst, war das viel zu viel Respekt", sagte sie.

SplashNews.com Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der New York Fashion Week 2018

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra in Jodhpur

