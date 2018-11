Larissa Marolt (26) und Sebastian Fischer (36) werden am Set von Sturm der Liebe schmerzlich vermisst! Vergangenen Monat endete die 14. Staffel der deutschen Telenovela und somit auch die Zeit von Larissa und Sebastian als Alice Lindbergh und Victor Saalfeld in der Show – neben einigen enttäuschten Zuschauern trauern auch ihre Co-Stars den Schauspielern hinterher: Im Promiflash-Interview verriet ihr Serienkollege Dieter Bach (54) jetzt, wie schwer ihm der Abschied von den beiden gefallen ist!

"Ich kann nur sagen, dass mir die beiden am Set sehr fehlen", erklärte der 54-Jährige und berichtete weiter: "Wir hatten schon eine besondere Chemie miteinander, was die Szenen, die gesamte Geschichte und unser Zusammenspiel sehr beflügelt hat." Nun stünden sie einfach privat in Kontakt – auch eine weitere Zusammenarbeit schließt Dieter nicht aus: "In dieser Branche sieht man sich immer zweimal, mindestens", führte er weiter aus.

"Außerdem ist der 'Sturm' ja dafür bekannt, seine Protagonisten ab und zu zurückzuholen. Also, wer weiß", hofft der Christoph-Darsteller, der früher den Serien-Ehemann von Larissas Rolle verkörperte. Würdet ihr euch freuen, wenn sie wieder zu "Sturm der Liebe" zurückkehren würde? Stimmt ab!

ARD / Stella Boda Viktor (Sebastian Fischer) und Alicia (Larissa Marolt) in "Sturm der Liebe"

Anzeige

WENN.com Dieter Bach und Larissa Marolt in München

Anzeige

Ralf Succo/WENN.com Dieter Bach bei einer Veranstaltung in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de