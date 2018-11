Ob sie ihren Wunsch-Namen so finden? US-Bachelor Arie Luyendyk Jr. (37) und seine Liebste Lauren Burnham (27) gaben erst vor Kurzen eine freudige Nachricht bekannt: Das Paar erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Um eine Entscheidung fällen zu können, wie ihr Kind den mal heißen soll, haben Arie und Lauren sich ausgeklügelte Hilfe gesucht: Mit einer App lässt sich ganz Tinder-like die Spreu vom Weizen trennen!

"Da ist diese App für Namen, bei der man einfach nach links oder rechts wischt, fast wie bei Tinder", erzählte Arie im Podcast-Special "Almost Famous" bei People. Die werdende Mama bestätigte erfreut: "Wir haben schon eine lange Liste an Namen". Manches hätten sie aber auch direkt ausgeschlossen. So sei Papa Arie bereits ein "Junior", darum solle ihr Kind in keinem Fall ein "Arie Jr. Jr." werden.

Und welcher Name wird es nun? Für die Fans ist das Mitraten schwer, denn viel gaben Arie und Lauren bisher wirklich nicht preis. Das "Bachelor"-Paar weiß zum Beispiel längst, ob es ein Junge oder Mädchen wird, verraten haben die beiden bisher aber nichts – und es ist zu befürchten, dass das noch mindestens bis zur Hochzeit im Januar so bleiben wird.

