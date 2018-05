Mahalo! Lauren Burnham (26) und Arie Luyendyk Jr. (36) fanden auf ganz besondere Weise zueinander: Das Pärchen lernte sich in der amerikanischen Kuppelshow The Bachelor kennen! Doch sie war nicht seine erste Wahl – der Rennfahrer verlobte sich im Finale zunächst mit Becca Kufrin (28), bevor er sich endgültig für die hübsche Blondine entschied und auch vor ihr niederkniete. Jetzt steht die Hochzeit an und die beiden haben nun die Location verraten: Lauren und Arie werden sich auf Hawaii das Jawort geben!

Das Reality-TV-Paar will sich kommenden Januar auf der pazifischen Insel trauen lassen, berichteten sie People. "Es wird in Maui stattfinden – das ist in Haiku Mill, dort herrscht eine wunderschöne altertümliche Stimmung mit lauter Weinreben und anderem Wildwuchs." – keine typische Strandhochzeit, betonte Arie. Die Turteltauben enthüllten auch schon, wie groß die romantische Feier werden soll: "Es wird eine private Hochzeit, die nicht im Fernsehen laufen wird. Nur die engsten Freunde. Vermutlich 100 Gäste."

Die Verlobten haben vor lauter Heiratsfieber aber eine wichtige Sache noch nicht erledigt: Arie und Lauren haben sich bisher nie ihre gemeinsame "Bachelor"-Staffel angesehen! Das Paar fürchte sich vor den Szenen, in denen der Rosenkavalier trotz seines anfänglichen Versprechens Becca am Ende verlassen hat. Trotzdem stehe der 36-Jährige zu seiner damaligen Entscheidung: "Ich wusste, dass Lauren die Person war, für die ich bestimmt bin."

Instagram / laureneburnham Lauren Burnham und Arie Arie Luyendyk, Jr.

Instagram / laureneburnham Arie Luyendyk Jr. und Lauren Burnham in Island, März 2018

ABC Arie Luyendyk, Jr. und Lauren Burnham im Finale von "The Bachelor"

