Das Fest der Liebe rückt immer näher und manch einer kommt schon jetzt in Weihnachtsstimmung. So auch die Royals und insbesondere die Queen Elizabeth II. (92). Als Oberhaupt des englischen Königshauses ist es ihr offenbar ein Anliegen, ihren Angestellten etwas zu schenken – und ihnen somit eine Freude zu machen. Jetzt wurde bekannt, was die Monarchin dem Personal so unter den geschmückten Baum packt.

Alle Jahre wieder kommt die große Bescherung – ganz zur Freude der rund 550 Festangestellten der Königin. Wie Hello nun berichtet, erhalten die Mitarbeiter bereits im März eine E-Mail, in der sie mitteilen können, was auf ihrem Wunschzettel steht. Doch natürlich ist die Auswahl begrenzt – die meisten bekommen in der Regel Geschenkgutscheine: Leute, die schon seit Längerem am Hof beschäftigt sind, dürfen sich zum Beispiel über einen Gutschein im Wert von umgerechnet 30 Euro freuen. Doch leider gehen manche auch leer aus: Nur wer schon ein Jahr für die 92-Jährige arbeitet, wird beschenkt.

Natürlich wird die eigene Familie nicht auf der Strecke bleiben – und das, obwohl die Queen bald ein Geschenk mehr unter dem Tannenbaum legen muss. Neben Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis wird bald auch mit dem ersten Baby von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ein weiteres Urenkelchen den Palast auf Trab halten.

