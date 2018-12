Wer einen royalen Titel trägt, muss sich bekanntlich einer Reihe von Regeln anpassen – so änderte auch Prinz Harrys (34) Liebste Herzogin Meghan (37) ihr Leben mit ihrem Schritt vor den Traualtar von Grund auf. Die US-Amerikanerin gab nicht nur ihre Heimat und ihren Blog auf, auch ihre Schauspielkarriere hatte sie wohl oder übel an den Nagel zu hängen. Aber für wie lange, ist die Frage!

Im Interview mit Daily Mail meint Meghans ehemalige Schauspiel-Agentin Gina Nelthorpe-Cowne: "Ich bin mir sicher, dass sie noch einmal einen Film drehen wird. Das glaube ich wirklich." Angeblich war Gina an dem Tag, an dem sich ihre Klientin und der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) zum ersten Mal begegneten, vor Ort und glaubt aus diesem Grund: Die einstige Suits-Darstellerin würde ihre Ziele nicht einmal für ihr neues Leben aufgeben.

"Wenn Meghan noch mal einen Streifen drehen möchte, wird sie es auch. Sie ist eine zielstrebige Frau und weiß, was sie will. [...] Sie ist eine Anführerin", erklärt Gina. Allerdings würde ihr einstiger Schützling ihrer Meinung nach nur ernste Rollen in Betracht ziehen und warten, bis ihre Familienplanung abgeschlossen ist. Na, ob Queen Elizabeth II. (92) solch ein Comeback gutheißen würde?

Lia Toby/WENN.com Herzogin Meghan und Prinz Harry

WENN.com Herzogin Meghan 2012 in New York City

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2017 in Kanada

