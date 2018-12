Patrizia ist todkrank: Sie ist eines von vier Schicksalen, die in der neuen RTL II-Dokureihe "Hier & Jetzt" begleitet werden. Bei der 33-Jährigen wurde 2007 die Nervenkrankheit Multiple Sklerose festgestellt. Sieben Jahre später folgte die zweite Diagnose: Sie leidet zusätzlich unter Brustkrebs. Den Lebensmut lässt sie sich trotzdem nicht nehmen – ganz im Gegenteil! Patrizia stand sogar schon einmal vor der Kamera und holte bei Shopping Queen die absolute Höchstpunktzahl!

Für die Mutter eines 11-jährigen Sohnes zählt nur eines: ihr Leben! Und das genießt Patrizia in vollen Zügen. Mit der Teilnahme an Guido Maria Kretschmers (53) TV-Show ging im vergangenen Jahr für sie ein Wunsch in Erfüllung: "Es war ein riesiger Traum von mir an diesem Format teilzunehmen und stand auf meiner Löffelliste", erklärte Patrizia gegenüber Promiflash. Am Ende der Sendung bekam die Frohnatur von ihren Konkurrentinnen und dem Modeschöpfer satte 50 Punkte für ihr Outfit – ein besseres Ergebnis geht nicht: "Ich liebe Mode und Shoppen. Die Teilnahme war ein Gewinn für mich und mit der höchsten Punktzahl gewonnen zu haben der absolute Jackpot."

Schon bei "Shopping Queen" sprach Patrizia ganz offen über ihre Krankheiten und den damit verbundenen Leidensweg. "Ich habe so viel positives Feedback und Tausende Nachrichten erhalten", erinnerte sich die Düsseldorferin an die Zeit nach der Ausstrahlung. "Es war ein richtig schönes Gefühl, mitzubekommen, dass sich viele Menschen mit mir verbunden fühlen."

Instagram / pantera3006 Patrizia, "Hier & Jetzt"-Schicksal

Instagram / pantera3006 Patrizia (l.) und die Kandidatinnen von "Shopping Queen"

Instagram / pantera3006 Patrizia von "Hier & Jetzt", Oktober 2018

