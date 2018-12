Ariana Grande (25) hat das Trauma noch immer nicht verarbeitet! Nach ihrem Auftritt am 22. Mai 2017 im britischen Manchester sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. Neben ihm kamen durch die Explosion auch 22 Konzertbesucher ums Leben, über einhundert Menschen wurden verletzt. Eineinhalb Jahre später wurde nun ein emotionales Schreiben der Sängerin veröffentlicht, in dem sie offenbart: Die Gedanken an die Tragödie werden sie niemals loslassen!

In der vierten Folge der YouTube-Dokumentation Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries macht die Musikerin einen Brief öffentlich, den sie acht Monate nach dem Anschlag verfasst hatte. Darin räumt die 25-Jährige unter anderem ein, dass sie der Vorfall immer sprachlos machen und mit Fragen zurücklassen werde: "Wie ein Handabdruck auf meinem Herzen – ich denke ständig an Manchester und werde diese Erinnerung an jedem Tag meines restlichen Lebens mit mir herumtragen." Trost habe Ari derweil in der Musik gesucht – und auch gefunden.

Knapp zwei Wochen nach dem schrecklichen Vorfall hat die "No Tears Left to Cry"-Interpretin mit dem Benefizkonzert One Love Manchester der Opfer des Attentats gedacht und Spenden für die Hinterbliebenen gesammelt. Bei dem Charity-Event traten unter anderem auch Miley Cyrus (26), Pharrell Williams (45) und Little Mix auf. Laut Angaben der Hilfsorganisation British Red Cross brachte die Musikveranstaltung umgerechnet rund 20 Millionen Euro ein.

