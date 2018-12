Eva Saalfeld (Uta Kargel, 37) verzaubert die Sturm der Liebe-Fans! Seit diesem Jahr flimmern die Geschichten der Restaurantleiterin wieder über die deutschen TV-Bildschirme. Gemeinsam mit ihrem Gatten Robert (Lorenzo Patanè, 42) und ihrer Tochter Valentina (Paulina Hobratschk, 20) macht sie den Fürstenhof unsicher. Dabei steht die Familie für die attraktive Brünette an erster Stelle. Aber könnte sich die Eva-Darstellerin auch vorstellen, einmal in eine andere Rolle der Erfolgsserie zu schlüpfen?

Gegenüber Promiflash hat die ehemalige GZSZ-Schauspielerin jetzt ausgepackt: Obwohl sie gerne die Eva spielt und mit ihrem Serien-Partner zufrieden ist, könnte sich die 37-Jährige durchaus vorstellen, einen anderen “Sturm der Liebe"-Charakter zu verkörpern: “Ich würde mich gern einmal so liebevoll verhuscht wie Romy erleben, wäre gern so herzlich verdreht wie Jessica oder verzweifelt intrigant wie Annabelle", erklärte Uta im Interview. Weitere Rolle haben es ihr ebenfalls angetan: "Ich liebe die klingenden Wortspiele Nataschas und würde mich auch gern noch einmal in die hitzigen Eskapaden einer Heranwachsenden wie Valentina stürzen”, verrät die Brünette weiter.

Aber nicht nur die weiblichen Parts der Serie gefallen der Wahlberlinerin. Auch an den männlichen Charakteren findet die gelernte Buchhändlerin Gefallen: "Ich frage mich auch, wie es wäre, als Hotelchef Werner oder als skrupelloser Christoph zu agieren", offenbart die Eva-Darstellerin.

ARD/Christof Arnold Robert (Lorenzo Patanè), Eva (Uta Kargel) und Valentina (Paulina Hobratschk) bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Robert (Lorenzo Patane) und Eva (Uta Kargel) am Set von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Uta Kargel (l.), Lorenzo Patané und Paulina Hobratschk (r.) von "Sturm der Liebe"

