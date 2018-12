Cheryl Cole (35) ist zurück auf der Bühne. Am 9. November veröffentlichte die Sängerin ihre neue Single "Love Made Me Do It". Aber das Comeback des ehemaligen Girls Aloud-Stars läuft anders als erwartet. Ihr Track landete nur auf Platz 19 der britischen Single-Charts. Nur rund 5.000 Exemplare sollen verkauft worden sein. Jetzt meldet sich ihr Ex-Freund Liam Payne (25) zu Wort: Cheryl sollte über einen anderen Karriereweg nachdenken.

Obwohl das einstige Traumpaar im Juni seine Trennung bekannt gab, unterstützen sich die beiden weiterhin – besonders, wenn es um ihre Karrieren geht. Wie nun ein Insider gegenüber Closer offenbart, soll der One Direction-Hottie der Mutter seines Kindes geraten haben ins Musikmanagement zu gehen, sollte sie nicht mehr auftreten wollen. Liam rate seiner Ex-Freundin zudem, die Hater zu ignorieren und sich den Menschen zu widmen, die sie lieben. Auch Cheryl stand Liam zur Seite, als dieser im vergangenen Jahr seine Solo-Karriere startete.

Im Dezember wird Cheryl ihre neue Single beim diesjährigen Jingle Bell Ball performen. Die Sängerin rockte die Bühne des Weihnachtskonzertes zuletzt vor sechs Jahren mit ihrer Band Girls Aloud. Auch Liam gehört in diesem Jahr zum Line-up des Musikspektakels.

WENN.com Cheryl Cole während ihrer Performance von "Love Made Me Do It" bei "X Factor"

Anzeige

John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den Brit Awards 2018

Anzeige

WENN.com Cheryl Cole während ihrer Performance von "Love Made Me Do It" bei "X Factor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de