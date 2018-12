Dekadenter geht's kaum! Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) führen ein Leben im Luxus. Ganz ungeniert zeigen sie in der Öffentlichkeit, was sie haben. Das kommt bei den Fans jedoch nicht immer gut an. Wegen ihres Lifestyles kassierten Kimye schon öfters heftige Shitstorms im Netz. Was andere von ihnen denken, scheint ihnen jedoch egal zu sein. Denn jetzt gönnte sich das Luxus-Paar eine private Boeing 747 – und zwar ganz für sich alleine!

In ihrer Instagram-Story nahm Kim ihre 120 Millionen Follower auf einen Rundgang durch die gigantische Maschine mit, die unter anderem mit einem Büro, mehreren Schlafräumen, einem Badezimmer aus Marmor und sogar einem Fitnessraum ausgestattet war! Für den Keeping up with the Kardashians-Star schien das jedoch völlig normal. "Keine große Sache, wir benutzen nur eine private 747, so macht [Kanye] das jetzt. Nur 747s. Privat. Ich habe noch nie zuvor überhaupt von sowas gehört, aber egal!", schwärmte die 38-Jährige. Laut des britischen Nachrichtenportals Dailymail zeigten sich die Fans von den Aufnahmen jedoch wenig begeistert und kritisierten Kimye für den übertriebenen Luxus und ihre mangelnde Rücksichtnahme zum Thema Umwelt.

Den Reality-Star und Gatte Kanye schien das jedoch nicht zu stören. Sie genossen stattdessen den komfortablen Flug. Wohin die Reise ging, verriet das Paar nicht.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei einer Fashionshow in New York 2016

AM/Brian Prahl/Splash News / SplashNews.com Kim Kardashian und Kanye West in Miami

David Livingston/Getty Images; Paras Griffin/Getty Images for BET Kim Kardashian und Ray J

