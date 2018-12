In "Mamma Mia 2" gab es ein Wiedersehen mit den Stars aus dem ersten Film, auch viele neue Gesichter mischten die Story auf. Neben Lily James (29), die die junge Donna (im ersten Film Meryl Streep, 69) spielt, war der komplette Cast in Flashbacks in seinen jugendlichen Versionen zu sehen. Am Ende überraschte Cher (72) mit einem Gastauftritt als Großmutter von Sophie (gespielt von Amanda Seyfried, 32). Nun heizen die Jungstars die Gerüchte um eine weitere Fortsetzung an. Und die große Frage lautet: Wird die Sängerin wieder dabei sein?

Im Interview mit Digital Spy verraten Lily James und Jessica Keenan, die in "Mamma Mia 2" die junge Tanya spielt, wie es weitergehen könnte. "Ich finde, das wäre eine gute Gelegenheit, um Chers Geschichte weiterzuspinnen", greift Jessica die Idee auf. "Eine junge Ruby (Cher) begegnet Señor Cienfuegos (Andy Garcia, 62)", fährt Lily fort. Die beiden hatten sich in Mittelamerika kennengelernt, er brach ihr das Herz, beste Voraussetzung für eine romantische Story. "Wir finden heraus, dass er möglicherweise Donnas Dad ist. Ich finde, das müssen sie machen", so die 29-Jährige weiter.

"Mamma Mia 3" in Mittelamerika statt auf einer griechischen Insel? Man könne mit Rückblenden arbeiten, halb hier, halb dort, findet Jessica. Genug Stoff für weitere Filme ist also vorhanden. "Amanda [Seyfried] wird das für den Rest ihres Lebens alle zehn Jahre machen", lacht Lily James.

Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Lily James, Cher und Amanda Seyfried bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again" in London

John Phillips/Getty Images Amanda Seyfried und Thomas Sadoski bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again" in London

Getty Images Cher beim Woman's March "Power to the Polls" in Las Vegas im Januar 2018

