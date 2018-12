Vom Winde verweht! Das sind ja mal Einblicke, die man so von Hollywood-Schauspielerin Anne Hathaway (36) nicht gewohnt ist. Eigentlich ist die Oscar-Preisträgerin nicht für Style-Pannen oder Unterwäsche-Blitzer bekannt und tritt dementsprechend immer stilvoll auf. Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Schauspielerin nun aber bei einem Tanz, der alle Blicke auf sich zieht: Mit fliegendem Rock gewährte sie freizügige Einblicke in New York.

Von Schüchternheit allerdings keine Spur – freudestrahlend tanzte Anne durch die Straßen von Brooklyn. Eine plötzliche Brise sorgte dafür, dass alle Welt ihr unter den senffarbenen Rock schauen durfte, doch zum Glück trug Anne blickdichte, farblich passende Unterwäsche. Genoss die hübsche 36-Jährige hier einfach einen freien Tag, stellte sie Marilyn Monroes (✝36) ikonischen Flatterrock-Moment aus "Das verflixte siebte Jahr" nach oder drehte sie selbst einen Film? Vor Kurzem wurde noch spekuliert, dass Anne an einem Blockbuster arbeitet, doch laut Daily Mail stand sie während des freizügigen Moments gerade für die Amazon-Serie "Modern Love" vor der Kamera. Darin soll es um die Liebe in all ihren Facetten gehen.

In der Liebe läuft es auch für die Erfolgs-Schauspielerin gut: Mit ihrem Ehemann Adam Shulman (37) ist sie seit September 2012 verheiratet und total happy. Vor zwei Jahren machte das Paar sein Glück mit der Geburt seines Kindes perfekt. Am 24. März 2016 wurde Annes Sohn Jonathan Rosebanks Shulman geboren.

SPL5044848_014 Anne Hathaway bei Dreharbeiten in New York

action press/Collection Christophel Marilyn Monroe in einer Szene von "Das verflixte siebte Jahr!"

Alberto E. Rodriguez/GettyImages Anne Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman in Beverly Hills

