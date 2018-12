Es wäre ihnen zuzutrauen! Seit ziemlich genau zwei Jahren daten Little Mix-Sängerin Perrie Edwards (25) und ihr Boyfriend Alex Oxlade-Chamberlain (25) nun schon, erfahren haben die Fans davon aber erst Monate später. Liebes-Geheimnisse hatten die beiden Turteltauben also schon immer. Doch nun gibt es vielleicht ein neues Secret, das die heimlichen Dates in den Schatten stellen würde: Ein Hinweis spricht dafür, dass die Sängerin ihren Liverpooler Fußball-Star bereits still und heimlich geheiratet hat.

Eine ihrer Instagram-Storys lässt im Grunde keinen Zweifel zu. Denn hier freut sich Perrie über ein Geschenk von Alex' Mama Wendie: Einen Kosmetik-Adventskalender, der 150 britische Pfund wert und prall mit kleinen Beauty-Freuden gefüllt ist. Dazu schreibt sie: "Meine Schwiegermutter ist die beste, liebste Person aller Zeiten! Ich liebe sie einfach." Für viele Little-Mix-Fans ist die Sache im Grunde nun klar: Schwiegermutter und Schwiegertochter – da muss der Welt wohl ein entscheidendes Event entgangen sein. Oder etwa doch nicht?

Auf Nachfrage von Mirror Online machte ein Sprecher der Sängerin alle Hoffnungen zunichte: "Nein, sie sind nicht verheiratet". Nach Meinung ihrer Follower ist es jedoch höchste Zeit, dass Zayn Maliks (25) Ex-Verlobte nun mit ihrem neuen Partner wirklich den Bund der Ehe eingeht. Könnt ihr euch vorstellen, dass Perrie bald heiratet? Stimmt ab!

Stuart C. Wilson / Getty Images Perrie Edwards, Sängerin bei Little Mix

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards in Paris

WENN.com Perrie Edwards und Zayn Malik 2013 in London

