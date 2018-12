Sie befindet sich auf der absoluten Überholspur! Schon mit elf Jahren stand Renata Lusin (31) zum ersten Mal auf dem Tanzparkett. Inzwischen tritt sie als Profi bei Meisterschaften an und stand zuletzt sogar als Tanztrainerin von Jimi Blue Ochsenknecht (26) auf der Bühne von Let's Dance. Auch ihren Mann und Tanzpartner Valentin (31) hat Renata durch das Tanzen kennengelernt. Nur ihre Familie in Russland sieht die Düsseldorferin durch ihren vollen Terminkalender vermutlich nicht so oft, wie sie gerne möchte: Zum Geburtstag ihrer Mutter hat Renata nun allerdings ein großes Wiedersehen organisiert!

Bereits seit 16 Jahren trennen Mutter und Tochter mehr als 3.000 Kilometer – nun sahen sich die beiden in Hamburg wieder und genossen die gemeinsame Zeit allem Anschein nach in vollen Zügen. Auf einem Schnappschuss auf Instagram zeigt sich die 31-Jährige zufrieden lächelnd neben ihrer Mama Elvira. Dazu richtete sie ein paar rührende Worte an ihre Mutter: "Mama, ich liebe dich mehr als ich oder irgendein Poet mit Worten je sagen könnte", schrieb Renate zu der Momentaufnahme. "Danke für alles, was du je für mich getan, und dass du so viel für mich geopfert hast."

Auch ihre Fans zeigten sich ganz begeistert von der kleinen Familien-Reunion. Vor allem die Ähnlichkeit zwischen dem Duo, schien Renatas Follower zu verblüffen: "Die Augen ganz von Mama", bemerkte einer ihrer Anhänger. Habt ihr gewusst, dass Renata und ihre Mutter Elvira so weit voneinander entfernt leben? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Mutter Elvira

Anzeige

Getty Images Renata und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profi-Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de