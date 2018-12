Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) wissen, wie man sich am besten in Szene setzt! Egal, wo das Paar aufschlägt, die Aufmerksamkeit der Anwesenden ist dem Rap-Star und der Reality-Queen sicher. Zuletzt zeigten sich die beiden nur selten gemeinsam auf öffentlichen Events, doch für die Versace Pre-Fall 2019 Fashion-Show flanierten sie nun zuammen über den in diesem Fall blauen Teppich. Und: Mit ihrem Auftritt sorgten die beiden Megastars für großes Aufsehen!

Bei der New Yorker Modenschau zeigte sich Kim in einem silbernen, schimmernden Minikleid mit tiefem Ausschnitt – und war so ein echter Blickfang. Ihr Gatte kam, modisch gesehen, zwar deutlich schlichter daher, lieferte auf dem Event aber durch unterschiedliche Posen eine regelrechte Kanye-Show ab. Mal streckte der 41-Jährige die Zunge heraus und zeigte den Mittelfinger, mal schaute er hinter seiner Frau mürrisch zur Seite oder kniete lässig vor den Fotografen.

Doch nicht nur vor dem Event sorgte der Musiker für Aufsehen, auch währenddessen. Wie Kim in ihrer Instagram-Story festhielt, hob Kanye einen goldenen Ohrring, der auf dem Laufsteg lag, auf und witzelte: "Sie denken, sie bekommen den zurück, aber das tun sie nicht."

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Versace-Fashion-Show in New York City

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian in New York City

Getty Images Kanye West, Rapper

