Hat er etwa einen prominenten Zwilling? Seit heute ist endlich bekannt, wer ab dem 02. Januar 2019 in den Genuss des Rosenverteilens kommen darf. Mit Fitnessfreak Andrej Mangold (31) hat sich das Kuppelformat wieder eine richtige Sahneschnitte geangelt. Doch beim genaueren Betrachten seiner Fotos fällt auf, dass der Sportler einem Grey's Anatomy-Hottie ziemlich ähnelt: Andrej und Jesse Williams (37) könnten glatt Geschwister sein!

Da muss man tatsächlich zweimal hinschauen: Der neue Bachelor-Traummann sieht dem Dr. Jackson Avery-Darsteller aus dem US-amerikanischen Erfolgsformat zum Verwechseln ähnlich. Das sehen auch die Fans der Flirtshow. "Hat ein bisschen was von Dr. Jackson Avery aus 'Grey's Anatomy'" oder "Jackson?!?!" kommentieren zwei User auf Facebook aufgeregt.

Einige Supporter finden allerdings, dass der Sportler so gar nicht in die Rolle des Rosenkavaliers passt. "Oh je, wieder so ein Milchbubi" oder "Finde ich jetzt nicht so prickelnd", schreiben Fans auf der Social-Media-Plattform. Was meint ihr - könnte der neue TV-Singlemann wirklich der Zwillingsbruder von dem Grey's-Star sein? Stimmt ab!

Ari Perilstein/Getty Images for The Weinstein Company Jesse Williams, Schauspieler

MG RTL D / Arya Shirazi "Der Bachelor" Andrej Mangold

Francois Durand / Getty Jesse Williams bei der Fashion Week in Berlin

