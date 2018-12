Was war das für eine tauschintensive Staffel! Bei Bauer sucht Frau war in diesem Jahr ganz schön was los. Schon ganz zu Anfang, beim Scheunenfest, schauten sich die Landwirte bei ihren Kollegen um und schnappten dem einen oder anderen gerne mal die Anwärterin weg. Doch auch nach der Hofwoche scheint der Frauentausch-Wahn kein Ende nehmen zu wollen. Eigentlich buhlte nämlich Schweinebauer Claus um die Gunst von Rechtanwaltsgehilfin Heike – doch nach Drehschluss fand er mehr Gefallen an einer anderen Dame.

Beim Wiedersehen sollten Heike und Claus zusammen mit Moderatorin Inka Bause (50) die weniger erfolgreichen, gemeinsamen Tage Revue passieren lassen. Doch das Anschauen der Fotos rief bei der Rechtsanwaltsgehilfin schnell die Tränen hervor: "Ich finde es immer noch traurig. Erst war alles super und schön und dann ist es so plötzlich umgeschlagen." Denn eine Zukunft gibt es für das Duo nicht: Claus ist jetzt mit Monika zusammen – die wiederum einst Interesse an Kuhbauer Leopold bekundet hatte, aber abgewiesen wurde.

Im Vier-Augen-Gespräch mit Inka offenbarte der frisch Verliebte auch, wie es zu dem erneuten Partnerinnenwechsel kam. "Irgendwie sind jetzt Monika und ich zusammengekommen." Die Kassiererin startete dafür digital die Flirt-Offensive: "Monika hat mich vor vier Wochen angeschrieben, dass sie mich nett und sympathisch findet – dann hat es gefunkt!"

