Tayisiya Morderger (21) geht es nach dem Liebes-Aus mit Bauer Matthias wieder gut! Die Tennisspielerin und der Jungbauer gaben kurz nach der Hofwoche bei Bauer sucht Frau ihre Trennung bekannt. In Interviews äußerten sich die beiden bereits zu dem Grund des plötzlichen Beziehungsendes: Sie haben einfach keine weiteren Gefühle füreinander entwickeln können. Trotzdem sind sie gute Freunde geblieben. Jetzt, nach dem Finale der Show, teilte Tayisiya ihre Emotionen mit ihren Fans.

Auf Instagram ließ die 21-Jährige ihren Gedanken zur Sendung und zur Liebespleite mit Bauer Matthias freien Lauf. Auch wenn sie in der Kuppelshow nicht den Mann fürs Leben finden konnte, hätte sie die Erfahrung nicht missen wollen: "Die Liebe ist wie ein Lottospiel. Um zu wissen, ob du gewonnen hast oder nicht, musst du erst mal einen Lottoschein kaufen", schrieb sie in ihrem Post. Bei "Bauer sucht Frau" habe jeder ein richtiges Kreuz gesetzt und sein eigenes Glück gefunden – sei es in der Liebe oder in der Freundschaft gewesen.

Auch ihren Followern riet sie, mutig zu sein und sich für die Liebe etwas zu trauen: "Habt keine Angst etwas im Leben zu tun, wenn es euch das Gefühl gibt, dass es richtig sein wird", textete Tayisiya weiter und bedankte sich für die schönen Momente während des TV-Dating-Highlights.

MG RTL D Tayisiya Morderger, Bauer Matthias und Inka Bause beim Staffelfinale von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger am Strand

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Tayisiya Morderger und Matthias bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de