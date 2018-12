Darauf haben Fans wie Hochzeits-Begeisterte lange gewartet. Nach ihrer Blitzverlobung haben Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) sich am 1. Dezember das Jawort in Indien gegeben – der Heimat der Schauspielerin. Die komplette Zeremonie, die über zwei Tage ging, wurde zum einen nach Nicks christlichem Glauben, zum anderen in Hinduistischer Tradition für Priyanka abgehalten. Nun wurden die ersten exklusiven Bilder des Traumpaares veröffentlicht.

Die Hochzeit fand im prächtigen Umaid Bhawan Palast in Priyankas Heimatstadt Jodhpur im indischen Bundesstaat Rajasthan statt. Bekannt wurde nun, dass das Brautpaar, die Brautjungfern und die Trauzeugen allesamt maßgeschneiderte Designer-Outfits von Ralph Lauren (79) trugen. Wie

auf den Fotos zu sehen, ist bezauberte Priyanka in einem Traum in Weiß. Das Brautkleid wurde in 1.826 Stunden Handarbeit gefertigt und auf dem Kleid der Schauspielerin sind zwei Millionen Pailletten verarbeitet worden. Die Schleppe der Braut war insgesamt 75 Meter lang. Das Kleid hatte, wie die Hello berichtet, weitere Besonderheiten. Zum einen waren die Worte Nicholas Jerry Jonas, 1st December 2018, Madhu & Ashok, Om Namah Shivay, Family, Hope, Compassion and Love aufgestickt. Zum anderen war ein Stück Stoff aus dem Hochzeitskleid von Nick Jonas Mutter vernäht. Eine besondere Geste der Verbundenheit und des Respektes.

Nick trug ebenfalls Ralph Lauren und im Inneren seines schwarzen Sakkos platzierte er ein Spitzenstück von dem Kleid seiner Frau mit den Worten "My Jaan." Was soviel bedeutet wie "Mein Leben!" Die christliche Trauung hielt der Vater von Nick ab, der praktischerweise Pastor ist. Ihren großen Tag zelebrierten Nick und Priyanka auch auf ihren Instagram-Accounts. Noch schöner als die vielen Schnappschüsse und die professionellen Fotos, war höchsten die Bildunterschrift: "Eines der schönsten Dinge unserer Beziehung ist das Verschmelzen unserer Familien, die den Glauben und die Kultur der jeweils anderen lieben und respektieren", freuten sich die frischgebackenen Eheleute.

