Bela Klentze (30) hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich! Im Frühjahr machte der Alles was zählt-Star an der Seite von Oana Nechiti (30) bei Let's Dance mit und knickte in der achten Liveshow so fies mit dem Fuß um, dass er sich einen Kreuzbandriss zuzog. Seine Tanzschuhe musste der Schauspieler daraufhin an den Nagel hängen. Doch zu den Profi-Tänzern aus der Sendung pflegt er bis heute ein freundschaftliches Verhältnis – daher weiß Bela auch, wer an der für kommendes Jahr geplanten "Let's Dance"-Deutschlandtour teilnehmen wird.

2019 geht die gesamte "Let's Dance"-Clique auf große Reise. Während Daniel Hartwich (40) bekanntermaßen durch das Programm führen wird und auch die Juroren Joachim Llambi (54), Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (51) wieder mit von der Partie sind, wurden die Tänzer bislang noch nicht offiziell bestätigt. Bei dem Musikevent The Dome enthüllte der 30-Jährige nun gegenüber Promiflash: "Ich weiß schon, wer dabei ist und wer nicht dabei ist." Weitere Einzelheiten dürfe er jedoch nicht preisgeben. Nur so viel: "Es wird eine geile Mischung und es ist ein gut durchdachtes Projekt!"

Ob Bela wohl selbst das Tanzbein schwingen wird? Immerhin war der Daily-Darsteller über seinen unfreiwilligen Ausstieg nach dem Unfall sehr enttäuscht! Auch während des Interviews schwärmte er in den höchsten Tönen von dem Format: "Diese Erfahrung war einfach unglaublich schön. Ich würde jedem empfehlen, der die Chance bekommt, mitzumachen. Denn es ist eine Lebenserfahrung!"

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze in der dritten Show von "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let' Dance"-Jury

