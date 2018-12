Da sieht er ganz schön alt aus: Bei Hollywood-Star Nick Nolte (77) ist zurzeit gesundes Selbstbewusstsein gefragt. In der US-Neuverfilmung von "Honig im Kopf" spielt er jetzt die Hauptrolle als Großvater mit Alzheimer – seine Film-Enkelin wird von seiner Tochter Sophie (11) gespielt. Nick nimmt die Sache bisher jedoch gelassen und erklärt frei heraus: Im echten Leben sei das ganz ähnlich, denn die 11-Jährige bezeichnet ihn offenbar auch im Alltag als "Opa".

"Sie nennt mich ohnehin Grandpa", erzählt Nick der Online-Ausgabe der New York Post. "Ich habe sie gefragt, warum und sie hat geantwortet: 'Weil du doppelt so alt bist wie die meisten Eltern meiner Freunde'". Dass Sophie in "Head Full of Honey" überhaupt in ihrer ersten Filmrolle zu sehen ist, ist vor allem Til Schweiger (54) zu verdanken, mit dem Nick schon seit Jahren befreundet ist. Der Schauspieler führt in beiden Versionen Regie und hatte für die deutsche Verfilmung selbst mit seiner Tochter Emma vor der Kamera gestanden. Darin allerdings als Vater und Tochter. Diese Idee des familiären Gespanns wird nun also unter anderen Vorzeichen wiederholt.

Mit ihrem Filmdebüt tritt nun auch Tochter Sophie in die väterlichen Fußstapfen. Nicks älterer Sohn Brawley (32) war im selben Alter wie seine Halbschwester, als er für den Thriller "Kopfgeld – Einer wird bezahlen" erstmals vor der Kamera stand.

