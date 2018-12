Aktuell läuft es für Nick Nolte (77) richtig rund! Vor Kurzem feierte "Head Full of Honey" Kino-Premiere in den Vereinigten Staaten – die US-Neuverfilmung von Til Schweigers (54) Erfolgsstreifen "Honig im Kopf". In der Dramakomödie verkörpert Nick den an Alzheimer erkrankten Großvater, der in der deutschen Version von Dieter Hallervorden (83) gespielt wurde. Nun kommt der nächste Mega-Job auf den 77-Jährigen zu: Er hat eine Rolle in der Star Wars-Prequelserie "The Mandalorian" ergattert!

Das berichtet jetzt das Online-Magazin The Hollywood Reporter. In welche Figur er genau schlüpfen wird, ist noch nicht bekannt – die Fans im Netz hoffen aber inständig darauf, dass Nick einen Schergen des dunklen Anführers Darth Vader darstellen wird. Die Story von "The Mandalorian" soll auf der Zeitachse zwischen den "Star Wars"-Teilen "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und "Das Erwachen der Macht" spielen. Auch andere Cast-Mitglieder sind schon enthüllt worden: Game of Thrones-Star Pedro Pascal (43) beispielsweise, der sogar eine der Hauptrollen abgestaubt haben soll, und Deadpool-Darstellerin Gina Carano (36).

Ein bereits bekanntes Gesicht für "Star Wars"-Fans wird ebenfalls mit von der Partie sein: Diego Luna (38) wird wieder den verwegenen Rebellen-Offizier Cassian Andor aus dem Prequel "Rogue One" mimen. Was glaubt ihr, wird Nick einen Helden geben oder einen Bösewicht? Stimmt ab!

Frazer Harrison/Getty Images Nick Nolte bei den Golden Globe Awards 2017

Kevin Winter/Getty Images "Rogue One"-Star Diego Luna, November 2018

Carlos Alvarez/Getty Images "Game of Thrones"-Darsteller Pedro Pascal

