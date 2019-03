Ob Til Schweiger (55) an den Erfolg von "Honig im Kopf" anknüpfen kann? Immerhin lockte der Streifen mehr als sieben Millionen Zuschauer vor die deutschen Großleinwände und gilt damit als Tils erfolgreichster Kinofilm. Am kommenden Donnerstag läuft mit "Head Full of Honey" in ganz Europa das englischsprachige Remake an – trotz aller vernichtender Kritik, die der Film bereits im November in den USA erhalten hat. Nun erklärte Til, warum Kinogänger dem Film trotzdem eine Chance geben sollten!

Im Gespräch mit Bild am Sonntag äußerte sich der 55-Jährige zum bevorstehenden Kinostart seines neuesten Werkes. Auf die Frage nach den Gründen für die englische Neuverfilmung erklärte er: "In deutscher Sprache hätte der Film international nie eine Chance gehabt. [...] Ein unterhaltender Film aus Deutschland gilt in der Welt immer noch als Oxymoron." Dass aber auch das Remake in den USA vorwiegend negatives Feedback hervorgerufen hat, habe Til überrascht, zumal die Kritik unbegründet sei. Da die Bewertungen von deutschen Medien jedoch "eins zu eins übernommen" worden seien, hoffe er, dass sich das deutsche Publikum nicht davon beirren lässt und dem Film trotz allem eine Chance gibt.

Ebenso wie im Original geht es auch in der Neuverfilmung um die Venedig-Reise eines an Alzheimer erkrankten Mannes und seiner Enkelin. Während diese Rollen in der deutschen Fassung mit Emma Schweiger (16) und Dieter Hallervorden (83) besetzt sind, standen für die Neuverfilmung der US-Star Nick Nolte (78) und dessen Tochter Sophie Lane Nolte (11) vor der Kamera. Bleibt abzuwarten, ob das Remake auch in den deutschen Kinos scheitert – oder ein genauso großer Erfolg wird wie das Original.

P.Hoffmann/WENN.com Jacqueline Bisset, Emily Mortimer, Matt Dillon, Nick Nolte und Til Schweiger

Lilo/SIPA/ActionPress Nick Nolte und Sophie Lane Nolte in "Head Full of Honey"

Getty Images Til Schweiger 2015 in Berlin

