Da verwöhnt jemand seine Enkel aber so richtig. Carole Middleton (63), Mutter von Herzogin Kate (36) und Großmutter von Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis, scheut normalerweise das Blitzlicht. Auch über ihre berühmte Schwiegerfamilie hat sie bisher nie öffentlich gesprochen. Doch nun gab sie ihr allererstes öffentliches Interview und enthüllte dabei auch, welche besondere Weihnachtsüberraschung sie für den royalen Nachwuchs plant.

Im Interview mit dem britischen Telegraph verriet Carole, dass sie bei sich Zuhause gerne so viele Weihnachtsbäume wie möglich aufstellt. Auch die Zimmer der Enkel bekommen jeweils einen eigenen Baum, "damit sie ihn selbst dekorieren können", erklärte Carole. Dass die Leute deshalb den falschen Eindruck von ihr bekommen, will Herzogin Kates Mama allerdings nicht: "Das klingt jetzt, als würde ich in einer Villa wohnen, oder?", fragte sie die Redakteurin des Interviews unsicher.

Carole und ihr Mann Michael, die ihr Geld mit einer Firma für Party-Accessoires gemacht haben, leben in einem Herrenhaus in Bucklebury knapp 80 Kilometer von London entfernt. In dem Interview verriet sie auch, warum sie bisher nicht mit Journalisten gesprochen hat: "Über die Jahre hat es sich als klug erwiesen, nichts zu sagen."

Getty Images Carole Middleton im Juli 2013

Anzeige

Splash News Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

Anzeige

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Anzeige

Was haltet ihr von Caroles Weihnachtsidee für ihre Enkel? Ich finde es richtig cool. Etwas drüber. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de