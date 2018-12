Wurde das Rätsel um Bauer Marco endlich aufgeklärt? Der Landwirt der diesjährigen Staffel von Bauer sucht Frau entschied sich beim Kennenlernen auf dem Scheunenfest vor einigen Wochen dafür, Herzdame Laura zur Hofwoche einzuladen. Ausgestrahlt wurde die gemeinsame Zeit allerdings nie. Auch im Finale verriet RTL nicht, warum daraus ein Geheimnis gemacht wurde. Doch wie steht es um die Liebe der beiden?

Viele Fans fragten sich bereits, was eigentlich aus Marco geworden ist. Beim Abschlussfest am Montag löste der Sender auf, dass aus dem Ostwürttemberger und seiner Laura kein Paar wurde. "Wir haben geklärt, dass es vorerst erstmal auf Eis gelegt ist, die Sache", berichtete der Bio-Bauer und musste gestehen: "Der letzte Funke ist bei uns nicht übergesprungen, aber wir stehen noch in gutem Kontakt."

Beendet ist die Turtelei der beiden aber wohl noch nicht. Auf der Party beim Finale kamen sich Marco und Laura nämlich plötzlich wieder näher. Könnte aus ihnen vielleicht doch noch mehr werden?

MG RTL D Marco, Niels und Claus im Finale von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Laura und Marco bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidat Marco

