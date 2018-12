Nazan Eckes (42) hat allen Grund zu feiern – nicht nur, weil die RTL-Moderatorin seit zehn Jahren glücklich vergeben und seit sechs davon verheiratet ist. Und auch nicht, weil sie mit ihrem Göttergatten Julian Khol (39) die zwei bezaubernden Kinder Lounis (4) und Ilyas (1) hat. Der Grund ist vielmehr: Nazans Schatz Julian hat heute Geburtstag! Und pünktlich zu dessen Ehrentag postete die TV-Journalistin eine kurze und knackige Liebeserklärung an den Mann, der sie regelmäßig zum Strahlen bringt.

Auf Instagram veröffentlichte die 42-Jährige ein Pic von dem charmanten Lockenkopf und schrieb dazu: "Happy Birthday, meine große Liebe. Ich liebe dich, unsere Kinder, unser Leben, unser Chaos!" Auch in ihrer Story machte die Deutsch-Türkin das Wiegenfest ihrer besseren Hälfte zum Thema: Nazan teilte mit ihren 167.000 Followern auf der Foto- und Videoplattform einen Clip, der ihren Liebsten am Strand von Malibu zeigt.

Wie die Zweifachmama neulich noch in einem Gala-Interview verriet, liebe sie an ihrem Mann vor allem dessen Augen und seine "Wuschelhaare". "Ich will ihn aber nicht aufs Äußerliche reduzieren, denn hinter diesen schönen Augen steckt noch so viel anderes Schönes", gab sie sich geheimnisvoll.

Christian Augustin/Getty Images Nazan Eckes, RTL-Moderatorin

Alexander Koerner/Getty Images for AIGNER Julian Khol und Nazan Eckes bei den Bambi Awards 2015

Mischke,Andre/ActionPress Julian Khol und Nazan Eckes bei der Berlin Opening Night by GALA & UFA Fiction

