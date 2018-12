Zurück zu Schlaghosen und Erdtönen! Basierend auf der Kult-Kolumne "Modern Love" der Zeitung New York Times wird gerade eine gleichnamige Serie gedreht. Der Cast kann sich sehen lassen: Neben Tina Fey (48) und Dev Patel (28) spielt auch Anne Hathaway (36) in der Show mit. Die Dreharbeiten finden in New York statt und für ihre Rolle schlüpft der Hollywood-Star optisch in ein vergangenes Jahrzehnt: Anne wurde in gleich mehreren stylischen 70er-Vintage-Looks gesichtet!

Am Montag bezauberte Anne beim Dreh rund um den Washington Square Park in gleich drei Vintage-Outfits. Die rothaarige Schauspielerin trug zwei verschiedene knielange Kleider mit auffälligen 70er-Mustern und dazu lange, ausgestellte Mäntel. Für einen dritten Look schlüpfte sie in weiße Schlagjeans und einen förstergrünen Mantel. Als Accessoires schmückten sie eine weiße Fellmütze und eine lange Kette mit geometrischen Formen. Auch an den Füßen trug sie dem Jahrzehnt gerechtes Schuhwerk: Plateauschuhe, kniehohe Stiefel, Slipper – und zwar immer in braun – machten die Zeitreise-Looks perfekt.

Schönes Detail: An einem Zeitungsstand kaufte Anne eine Vogue mit einem Original Cover von Rene Russo (64) aus dem Jahr 1974. Seit September werden die ersten Folgen von "Modern Love" gedreht. Zum Starttermin der Serie ist bisher nichts bekannt.

Valerie Macon/AFP/Getty Images Dev Patel bei der Oscar-Verleihung in Hollywood 2017

Getty Images Schauspielerin Anne Hathaway bei der New Yorker Fashion Week, 2018

Instagram / annehathaway Schauspielerin Anne Hathaway

