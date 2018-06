Im Frühling 2016 ist Anne Hathaway (35) Mutter geworden. Sie bekam gemeinsam mit Ehemann Adam Shulman (37) ihren Sohn Jonathan Rosebanks. Nur kurze Zeit später fanden die Dreharbeiten zu "Ocean's 8" statt. Zwar hatte Anne sich mit dem Druck arrangiert, dass es unter Schauspielerinnen ein bestimmtes Body-Ideal gibt, allerdings war die New Yorkerin durch ihre Schwangerschafts-Kilos trotzdem ziemlich verunsichert. Ihre Co-Stars ließen es sich nicht nehmen, das Selbstbewusstsein der Brünetten wieder aufzubauen. So bekam Anne beim Dreh reichlich Komplimente.

"Ich kam an das Set und mein Gewicht war etwas höher und das war mir klar", erklärte die Schauspielerin in der Ellen DeGeneres Show. "Ich steckte in meinen Jeans, habe mein Bestes gegeben und versucht, mich selbst zu lieben, so oder so. Und dann kam Sandra Bullock und sagte 'Du siehst gut aus, Mama!'" Schon das habe das Selbstbewusstsein des "Der Teufel trägt Prada"-Stars deutlich gehoben. Als dann auch noch Cate Blanchett (49) mit den Worten "Hübsche Jeans, Hathaway" auf sie zukam, war die Unsicherheit nahezu wie weggeblasen.

Nur Rihanna (30) habe mit ihren Worten all das noch getoppt. "Sie sah mich an und sagte: 'Verdammt Mädchen, du hast vielleicht einen Ars**!' und ich bin einfach total durchgedreht vor Freude", lachte Anne. "Dann habe ich gefragt, ob das wirklich ihr Ernst sei, woraufhin sie sagte: 'Du hast einen Hintern wie ich!'"

WENN.com Rihanna, Sandra Bullock und Cate Blanchett beim Dreh von "Ocean's 8"

Allan Bregg / Splash News Anne Hathaway bei den Dreharbeiten zu "Ocean's 8"

Jamie McCarthy/Getty Images Anne Hathaway und Rihanna bei Weltpremiere von "Ocean's 8" in New York

