Die 30-jährige Susanna ist vor drei Jahren unheilbar an Darmkrebs erkrankt und wird an dieser Krankheit auch sterben. Doch die hübsche Fränkin hat ihren beeindruckenden Lebensmut und ihr Lachen nie verloren – wie sie aktuell in der zweiteiligen Doku-Serie Hier & Jetzt beweist. Freund Benny steht der Kämpfernatur immer unterstützend zur Seite. Und die beiden haben ihre ganz eigene Methode, mit diesem schlimmen Schicksalsschlag umzugehen – nämlich mit ganz viel schwarzem Humor.

Mit ihrem besonderem Galgenhumor schaffen es Susanna und Benny immer wieder, sich gemeinsam zum Lachen zu bringen: "'Iss den Joghurt nicht, der ist abgelaufen' – 'Ja und, denkst du daran kann ich sterben?'", nennt Susanna in der RTL II-Sendung einen derben Witz als Beispiel. Dazu gesteht die Wahlblondine: "Wir finden es gut – also meistens". Es sei eben ihre persönliche Art, mit der Situation klarzuzkommen.

"Mit Humor ist das alles entspannter. Hätten wir den Humor nicht, wären wir durch die schwere Zeit nicht so gut durchgekommen", erklärt Benny im Interview. Das Paar lernte sich gerade einmal ein Jahr vor der alles verändernden Diagnose kennen. Die ehemalige Marketingmanagerin hat aber nie daran gedacht, aufzugeben: "Wenn jemand zu mir sagt 'Du schaffst das nicht', dann denke ich mir: Jetzt erst recht!"

RTL II / Hier & Jetzt Susanna und ihr Freund Benny bei "Hier & jetzt"

Anzeige

RTL II / Hier & Jetzt Susanna, bekannt aus "Hier & Jetzt"

Anzeige

RTL II / Hier & Jetzt Susanna bei "Hier & Jetzt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de