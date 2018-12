Wie läuft es eigentlich zwischen Barbara Meier (32) und ihrem Klemens Hallmann? Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 schwebt aktuell auf Wolke sieben: In Cannes hielt ihr langjähriger Partner um die Hand der Beauty an – bereits nächstes Jahr sollen für das Traumpaar die Hochzeitsglocken läuten! Auch gemeinsame Kinder seien in Planung, wie die rothaarige Schönheit kürzlich in einem Interview verriet. Doch trotzdem bleibt Barbara realistisch: Ihre Ehe mit Klemens wird eine Herausforderung!

Der Ex-Let's Dance-Kandidatin sei klar, dass es nicht immer einfach sein wird, eine Ehe zu führen: "Ich habe auch zu den schlechten Zeiten Ja gesagt", berichtete sie jetzt gegenüber T-Online. Eine Beziehung bedeute nun mal immer Arbeit und dass man viel miteinander redet. "Ich glaube, man wird nie jemanden treffen und sagen: Alles ist immer gut. Man muss vielleicht auch mal selber einsehen, wenn man etwas falsch macht", führte die 32-Jährige weiter aus.

Bisher sind die beiden aber sehr glücklich miteinander – Barbara hat auch eine Theorie, worin ihr Geheimnis besteht: "Ich glaube, der erste Schritt ist, den anderen glücklich zu machen", erklärte das Model. Man dürfe sich nicht bloß auf sein eigenes Glück konzentrieren. "Wenn man aber versucht, dem Partner etwas zu geben, dann bekommt man auch sehr viel mehr zurück."

Andreas Rentz/Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier beim Deutschen Filmpreis in Berlin

Dimitrios Kambouris/Getty Images for EJAF Klemens Hallmann und Barbara Meier in Hollywood

Hannes Magerstaedt / Freier Fotograf / Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann in München 2016

