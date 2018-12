Schläge, Missbrauch, Erpressung: So schildert Mel B. (43) ihre Ehe mit Stephen Belafonte (43). Die ist zwar seit knapp einem Jahr geschieden, doch alles gesagt ist zwischen dem Ex-Ehepaar offenbar noch lange nicht. In ihrer Autobiografie "Brutally Honest" machte die 43-Jährige ihrem Ex zuletzt schwere Vorwürfe. Der kündigte an, sie wegen angeblicher Lügen zu verklagen. Nun meldet sich Mel B.s Tochter Phoenix (19) mit erschütternden Details über die ehemalige Beziehung ihrer Mutter zu Wort.

Die älteste Tochter der Sängerin aus ihrer Ehe mit Jimmy Gulzar erzählt dem You Magazine von einem Streit zwischen Scary Spice und Stephen: "Ich hörte mehr Schreie und wie sie rief: 'Stopp, geh weg'. Ich ging wieder zur Treppe und sah Stephen mit heruntergelassener Hose und meine Mama, die er auf die Couch geschubst hatte", erinnert sich die 19-Jährige. Sie sei wie versteinert gewesen und daraufhin einfach wieder in ihr Zimmer gegangen: "So war das eben bei uns zu Hause."

Auf Instagram postete Mama Mel B. stolz das Magazin-Cover. "Ich kann nicht aufhören zu weinen", schreibt das Spice Girl und erzählt, wie sie ihrer Tochter zuerst von dem Interview abgeraten hatte: "Ihr, meine Kinder, meine Familie und meine Freunde wart alle von meinem zehn Jahre andauernden Missbrauch betroffen. Deswegen, Phoenix, bin ich so stolz, dass du all das mit deinen eigenen Worten erzählst."

David Buchan/Getty Images Stephen Belafonte und Mel B. bei einer Grammy-Party

Christopher Polk/Getty Images Phoenix Chi Gulzar und Mutter Mel B. beim Start der 13. "America's Got Talent"-Staffel

Getty Images / Frederick M. Brown Mel B.

