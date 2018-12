Dieses Jahr war voller Turbulenzen für Ariana Grande (25). Vor allem in Sachen Liebe liegen aufregende und aufwühlende Monate hinter der Sängerin: Erst im Mai hatten die einstige Disney-Beauty und ihr damaliger Freund Mac Miller (✝26) ihr Beziehungsende bekannt gegeben, nur wenige Wochen später verlobte sich die Musikerin dann mit Pete Davidson (25) – von dem sie mittlerweile auch wieder getrennt ist. Doch trotz all der Fehlgriffe bereut Ariana keine ihrer Liebschaften!

Im Interview mit dem Billboard-Magazin, das Ari zur "Frau des Jahres" kürte, sprach die 25-Jährige offen wie nie über ihr Liebesleben – denn das findet aufgrund ihres weltweiten Erfolgs und Ruhms oft auch in der Öffentlichkeit statt. "So treffe ich Leute – ich kann nicht einfach jemanden in einer Bar treffen", erklärte die "God is a woman"-Interpretin in dem Gespräch. Die Beziehungsrückschläge sind aber kein Problem für Ari, im Gegenteil: "Ich lebe schnell und intensiv, und ich mache Fehler, und ich lerne aus ihnen und ich bin dankbar, egal, was passiert."

Wie dankbar sie für ihre Ex-Freunde ist, stellte Ariana erst vor Kurzem mit ihrem Trennungssong “thank u, next” unter Beweis. In dem Song widmet sie ihren Verflossenen – Rapper Big Sean (30), ihrem einstigen Verlobten Pete, Tänzer Ricky Alvarez und dem verstorbenen Mac – jeweils eine Zeile im Lied, die klarstellen: Böses Blut fließt zwischen Ari und ihren Ex-Herzmännern nicht!

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande bei den VMAs 2018

Frederick M. Brown / Getty Images Ariana Grande bei ihrer Ankunft bei den American Music Awards 2016 in Los Angeles

Getty Images Ariana Grande in Las Vegas

