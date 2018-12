Es ist aus! Das hatte Rapperin Cardi B (26) gerade erst verkündet und so die Trennung von ihrem Mann und Kollegen Offset (26) bekannt gegeben. Ein Schock für die Fans, wirkte das Paar doch stets, wie frisch verliebt. Erst vor vier Monaten kam Tochter Kulture zur Welt, alles schien in bester Ordnung. Nun haben auch Freunde Zweifel angemeldet, ob die Beziehung der beiden wirklich am Ende ist. Ihre Liebe sei einfach zu groß.

"Cardis Freunde glauben ganz fest, dass sie wieder zu Offset zurückkehrt und glauben nicht für eine Minute, dass sie getrennt bleiben", verriet ein HollywoodLife-Insider. "Sie wissen, dass sich Cardi und Offset sehr lieben und können sich gar nicht vorstellen, dass diese Trennung dauerhaft sein kann", betonte die Quelle. Keiner der Freunde habe die Probleme kommen sehen. Wahrscheinlicher sei, dass Cardi "vergangene Nacht einen Streit mit Offset hatte und nun Zeit braucht, um sich wieder zu beruhigen."

Ein gutes Beispiel sei für die Bekannten der KIIS FM's Jingle Ball Ende November und nur wenige Tage vor dem Liebes-Aus in Los Angeles gewesen. Bei dem Musikfestival habe die 26-Jährige ihren Gatten nicht nur stolz auf die Bühne begleitet. Offset selbst sei ihr später auch backstage keinen Moment von der Seite gewichen.

Instagram / offsetyrn Offset, Rapper

Getty Images Cardi B bei einem Fashion-Event 2018

Getty Images Offset und Cardi B beim KIIS FM iHeartRadio Jingle Ball

