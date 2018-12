Sie haben wieder zusammen getanzt! Gil Ofarim (36) und Ekaterina Leonova (31) fegten 2017 in der zehnten Staffel von Let's Dance über das Show-Parkett. Mit ihren berührenden Performances überzeugten sie die Zuschauer und heimsten am Ende den Sieg ein. Seit der Teilnahme an der Sendung sind die beiden nun auf öffentlichen Events tanzend im Einsatz. Nun teilte der Sänger mit seinen Fans einen gemeinsamen Schnappschuss im Netz!

Auf Instagram postete der 36-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto von sich mit der brünetten Beauty. Das Bild zeigt die beiden nach einem Unternehmer-Ball, bei dem sie Salsa, Contemporary und Tango tanzten. "Team GilKat bedankt sich herzlich bei dem großartigen Publikum gestern Abend in Nürnberg", schrieb der ehemalige The Voice of Germany-Kandidat zur gemeinsamen Momentaufnahme. Seine Follower zeigten sich in den Kommentaren von dem Anblick begeistert. "Ihr seid super", "So ein traumhaftes und harmonisches Team" oder "Eure Tänze bleiben unvergessen", lauteten nur drei der zahlreichen positiven Reaktionen.

Erst kürzlich war GilKat für zwei Wochen als Show-Act auf einem Kreuzfahrtschiff von Teneriffa nach Barbados unterwegs gewesen. Auf dem luxuriösen Dampfer zeigten Gil und Ekat nicht nur ihr tänzerisches Können, sondern gaben den anwesenden Passagieren auch ihre Fähigkeiten in Workshops weiter.

Cinamon Red / WENN.com Ekaterina Leonova und Gil Ofarim bei der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Gil Ofarim bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / ekatleonova Gil Ofarim und Ekaterina Leonova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de