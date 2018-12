Das süßeste Nicht-Paar Hollywoods! Seit 2015 gehen Gerüchte um, die Schauspieler Katie Holmes (39) und Jamie Foxx (50) würden sich daten. Bis auf erste Dementi, die beiden seien nur gute Freunde und die Medien würden bei zwei attraktiven Singles zu schnelle Schlüsse ziehen, hielten sich die beiden meistens aus der Öffentlichkeit fern. Spätestens jetzt lässt sich das offene Geheimnis aber nicht mehr verneinen: In New Orleans zeigten sich Katie und Jamie glücklicher denn je.

Das Paar wurde turtelnd von Paparazzi in den Straßen der Stadt Louisiana gesichtet. Sie strahlten und wirkten so verliebt wie nie zuvor. In Bluejeans mit dekorativem Zipper, einem schwarzen T-Shirt und einem XXL-Schal spazierte die 39-Jährige ganz vertraut neben Jamie, der einen dunklen Pullover und Jeans trug und den Look mit weißen Sneakers kombinierte. Wie die beiden ihre Date-Nacht verbracht haben, ist allerdings nicht bekannt.

Ob die beiden ihre Beziehung dennoch weiterhin dementieren werden? In diesem Jahr zeigten sie sich immerhin öfter gemeinsam als bisher üblich. Im Januar hatte Katie gemeinsam mit dem 50-Jährigen eine Pre-Grammy-Gala besucht. Im September wurden sie knutschend bei einem Aufenthalt im US-Bundesstaat Georgia erwischt. Und doch weichen die Superstars gern jeglichen Fragen zu ihrem Beziehungsstatus aus. Bei einem Live-TV-Interview im Februar nahm Jamie sogar einfach die Kopfhörer ab und lief aus der Kamera, als er nach Katie gefragt wurde.

Patricia Schlein/WENN.com Katie Holmes in New York 2018

Getty Images Katie Holmes und Jamie Foxx während der Pre-Grammy Gala 2018 in New York

DJDM/WENN.com Jamie Foxx bei der CinemaCon 2018

