Seit Wochen rumort es in den Royal-Kolumnen: Gibt es im britischen Königshaus wirklich einen Streit zwischen Herzogin Meghan (37) und Herzogin Kate (36)? Obwohl der Palast sich in solchen Angelegenheiten für gewöhnlich eher bedeckt hält, dementierte ein Sprecher die Gerüchte zuletzt in einem öffentlichen Statement. Zu Weihnachten sollen die beiden Frauen den fiesen Spekulationen nun die letzte Glaubwürdigkeit rauben wollen – und die besinnliche Zeit gemeinsam verbringen!

Wie die britische Webseite The Telegraph von einem Insider erfuhr, sollen Meghan und Prinz Harry (34) sowie Kate und Prinz William (36) die Feiertage zusammen mit dem Rest der Königsfamilie auf dem Landsitz der Queen (92) in Norfolk verbringen wollen, wo traditionell die Feierlichkeiten der königlichen Familie stattfinden. "Harry und Meghan haben es im vergangenen Jahr sehr genossen in Anmer Hall zu sein, vor allem auch eine gute Zeit mit Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) zu verbringen. Es gibt also keinen Grund, warum sie dasselbe nicht auch in diesem Jahr tun sollten, vor allem weil Meghan derzeit hochschwanger ist”, erklärte eine Quelle. Es wäre “vollkommen erstaunlich”, wenn die beiden Royal-Paare nicht gemeinsam feiern würden.

Damit wären gleichzeitig auch Gerüchte aus dem Weg geschafft, Kate und William würden Weihnachten mit ihren drei Kindern bei Großmutter Nummer zwei, Carole Middleton (63), verbringen. Die Vermutungen über einen Streit zwischen den beiden Frauen waren zuletzt nach dem Bekanntwerden der Umzugspläne von Meghan und Harry aufgekommen – ein gemeinsamer Heiligabend dürfte das jedoch endgültig dementieren.

Chris Jackson / Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate bei einem royalen Termin

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate in Polen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de