Bei diesem Outfit staunen die Fans nicht schlecht! Am Montagabend versammelte sich nahezu alles, was in der deutschen Medienlandschaft Rang und Namen hat, auf der Movie Meets Media in Hamburg. Die Gala, die im Grand Elysée der Hansestadt stattfand, hielt die eine oder andere Fashion-Überraschung bereit! So legte beispielsweise Aneta Sablik (29) einen Red-Carpet-Auftritt der Extraklasse hin: Die DSDS-Siegerin von 2014 verzauberte im Hochzeitskleid!

In einem Traum in Weiß schwebte die 29-Jährige über den roten Teppich und enthüllte gegenüber Bild: "Das ist ein Brautkleid!" Die Wahl des Dresses passte also super zu den aktuellen Lebensumständen der Sängerin! Seit September ist sie nämlich mit ihrem Liebsten Chris verlobt. Ein Trautermin stehe zwar noch nicht fest, was das Outfit angehe, hat die Schönheit mit polnischen Wurzeln dafür aber ganz genaue Vorstellungen. "Mein Kleid wird noch bombastischer, ein richtiges Prinzessinnen-Outfit", versprach sie.

Mit dem Antrag im Spätsommer hätte die Blondine nie und nimmer gerechnet. "Wir waren gemeinsam auf der Hochzeit eines Freundes auf Ibiza. Plötzlich ging er auf die Knie. Ich konnte es nicht glauben und war total gerührt. Es kam total überraschend", erinnerte sie sich. Ein Jahr zuvor hatte sich Aneta von ihrem damaligen Partner Kevin Zuber getrennt – mit ihm war sie sogar zwei Wochen lang verheiratet.

Becher/WENN.com Aneta Sablik auf der Movie Meets Media in Hamburg im Dezember 2018

WENN.com Aneta Sablik bei den German Boxing Awards im Oktober 2017

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik und ihr Verlobter Chris auf Ibiza

