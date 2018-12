Sebastian Fobe (33) wird für seine vermeintliche Kuppelshow-Intention an den Pranger gestellt! Nachdem der Hannoveraner 2017 bei Die Bachelorette um das Herz von Jessica Paszka (28) gekämpft hatte, versuchte er im Sommer dieses Jahres sein Liebesglück bei Bachelor in Paradise. Nach seiner vergeblichen Suche erklärte er zuletzt, jeder Teilnehmer eines solchen Formats habe nicht nur die großen Emotionen im Sinn, sondern sei auch auf den anschließenden Ruhm aus – eine Aussage, die seinen früheren BiP-Flirt Viola Kraus (28) jetzt in Rage versetzte!

"Was du wissen wolltest, ist wohl eher, ob man deshalb dort mitmacht. Und dann ist meine Antwort: nein, nicht nur deshalb. Wer das Gegenteil behauptet, der lügt", hatte Sebi vor wenigen Tagen bei Instagram geschrieben. Bei Ex-Bachelor-Girl Viola, mit der der Fitnesscoach vor den Kameras in Thailand angebandelt hatte, sorgten diese Worte für Wut: "Es ist wirklich lächerlich so eine Aussage jetzt, Monate nach der Ausstrahlung, zu treffen. Zumal schon im TV klar wurde, warum er bei so einem Format mitmacht! Für FAME!", echauffierte die Bayerin sich gegenüber Promiflash über den Hottie. Doch spielte Sebi am paradiesischen Strand wirklich mit gezinkten Karten?

Glaubt man nämlich den Gerüchten, die während der Sendung aufkamen, soll der 33-Jährige während der Aufzeichnung nicht einmal Single gewesen sein! Das bestätigte auch Viola: "Kein anderer Kandidat war so berechnend wie er, wenn man sogar während der Dreharbeiten eine Freundin zu Hause sitzen hat und dann bei einer Dating-Show teilnimmt und die Mädels dort an der Nase herumführt!", beschuldigte die Friseurin den Niedersachsen. Was denkt ihr – spricht da nur der verletzte Stolz oder spielte Sebi wirklich so falsch? Stimmt unten ab.

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Die Bachelorette"-Kandidat 2017

MG RTL D Sebastian Fobe und Viola Kraus, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Singles Viola Kraus und Sebastian Fobe

