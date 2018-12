Sophia Vegas (31) genießt ihr Leben in vollen Zügen! Die Reality-TV-Darstellerin ist aktuell im siebten Monat schwanger. Gemeinsam mit ihrem Partner Daniel Charlier fiebert sie auf die Geburt ihres ersten Kindes hin. Doch obwohl ihr Babybauch so langsam immer größer wird, möchte sich die Blondine nicht auf die faule Haut legen: Sie spaziert lieber über den Weihnachtsmarkt in New York City!

Mit Schal und Ohrenschützer gewappnet, ziehen Sophia und Dan im Herzen von Manhattan durch den weihnachtlich dekorierten Bryant Park. Beim Posieren vor dem geschmückten Baum strahlt die 31-Jährige übers ganze Gesicht. "Ich liebe es, die Zeit zusammen auf einem wunderschönen Weihnachtsmarkt zu verbringen", schwärmt sie auf ihrem Instagram-Kanal. Bei der Erkundungstour durch New York legt das It-Girl offenbar nicht viel Wert auf Glamour: Ein Schnappschuss auf Daniels Social-Media-Profil zeigt nämlich, dass sich das Paar – wie Millionen andere Touristen – mit der U-Bahn fortbewegt.

Sophia und Dan sind jedoch nicht nur zum Sightseeing im Big Apple. Die Schwangere lernte in den USA auch ihre Schwiegermutter in spe kennen. Daniels Mama Jacqueline lebt im New Yorker Stadtteil Brooklyn und traf vor wenigen Tagen das erste Mal auf die Freundin ihres Sohnes.

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und Daniel Charlier in New York City

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und Daniel Charlier

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Dezember 2018

