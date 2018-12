Am Samstagabend wartet auf die Schlag den Star-Zuschauer eine echte Premiere! Mit Sarah Lombardi (26) und Eko Fresh (35) duellieren sich zum ersten Mal eine Frau und ein Mann in der Gameshow. Auf die Sängerin und den Rapper warten bis zu 15 Runden und eine Gewinnprämie in Höhe von 100.000 Euro. Doch wer hat das gewisse Quäntchen Glück am Ende auf seiner oder ihrer Seite – etwa das vermeintlich stärkere Geschlecht?

Im Bild-Interview erklärte Sarah, das sei nur Klischeedenken. Ihre Chancen schätzte die 26-Jährige gut ein: "Ich finde, dass Frauen wirklich vieles leisten, was oft unterschätzt wird. Jeder weiß ja, dass wir Frauen zum Multitasking fähig sind." Die Mutter von Alessio wolle einfach ihr Bestes geben, um ihren Gegner Eko zu bezwingen. Mit extra Sporteinheiten habe sie sich aber nicht vorbereitet. Die "Genau Hier"-Interpretin setze lieber auf ihr Können bei den Geschicklichkeitsspielen.

Sarah ist nicht die erste Lombardi, die sich diesem TV-Kampf stellt. Im Juli waren Noch-Ehemann Pietro (26) und Sänger Gil Ofarim (36) die Kontrahenten im mehrstündigen Spektakel gegeneinander angetreten. Gil schnappte sich den Sieg und das Geld.

AEDT/WENN.com Sarah Lombardi auf der Beetique Cosmetics Launch Party im November 2018

WENN.com Eko Fresh bei der "Verpiss dich, Schneewittchen"-Premiere

Florian Ebener/Getty Images; WENN Pietro Lombardi und Gil Ofarim, Musiker

