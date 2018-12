Wie kommen sie nur darauf? Wenn sich Eltern für einen ungewöhnlichen Namen für ihr Kind entscheiden, fragen sich viele, woher die Idee stammt. Auch die Teen Mom-Stars Catelynn Lowell (26) und Tyler Baltierra (26) haben sich für ihr drittes Kind einen einzigartigen Namen ausgedacht: Ihre Tochter wird Tezlee heißen. Doch wie sind sie darauf gekommen? Catelynns Ehemann Tyler brachte jetzt Licht ins Dunkel.

Die beiden Reality-Stars gaben dem US-Entertainmentportal Us Weekly ein Interview. Im Podcast kam gleich zu Beginn das Thema Namensgebung zur Sprache. Tyler erklärte: "Wir haben nach Namen gesucht und sie einfach aufgeschrieben. Und ich weiß auch nicht – ich habe Lesley gesehen und meinte: 'Nein, nicht Lesley', das ist irgendwie seltsam. Wir haben dann einfach verschiedene Wörter und Buchstaben zusammengesetzt." Also Namensgebung nach dem Baukastenprinzip? Der 26-Jährige erklärte, sie hätten sich auch am Namen ihrer dreijährigen Tochter orientiert: "Wir wollten 'Lee' im Namen behalten, wegen Novalee, also haben wir einfach ein bisschen herumgespielt. Und dabei kam auch Tezlee heraus." Er habe anschließend eine Liste mit Namen an die schwangere 26-Jährige geschickt. Sie habe sich schließlich für Tezlee entschieden.

Für Catelynn ist Tezlee das dritte Kind. Nach einer Fehlgeburt vor wenigen Monaten ist die Schwangerschaft für sie "ein Regenbogen nach dem Sturm", erzählte sie im Podcast.

