Blümchen eroberte vor 20 Jahren mit deutschen Happy Hardcore-Songs wie „Herz an Herz“, oder "Boomerang" die Charts – und wurde mit Pippi-Langstrumpf-Zöpfen und frechen Looks zum Teenie-Idol. Bis Ende 1998 blieb sie ihrem expressiven Blümchen-Look und dem Musikstil treu. Dann jedoch wechselte die Sängerin, die mit gebürtigem Namen Jasmin Wagner (38) heißt, zur Schauspielerei – machte seitdem nur spärlich als Jasmin Musik. Fans haben jetzt Grund zur Freude: Im Sommer 2019 performt die Musikerin als Blümchen wieder auf einer Bühne!

Bei der Konzertreihe "Stars at the Beach" in Heiligenhafen treten nächstes Jahr einige Topacts unter dem Motto 90er DELUXE – live on stage auf. Mit von der Partie sind unter anderem die Kult-Band Ace of Base, die Gruppe Bellini – und eben auch Blümchen! Ob es ein richtiges Comeback der ehemals schrillen Sängerin ist und es noch weitere Auftritte geben wird, ist noch nicht klar. Sicher ist jedoch, dass die Musikerin bei dem Festival als Showact den Zuschauern ordentlich einheizen wird.

Auch abseits der Bühne wird die gebürtige Hamburgerin regelmäßig mit ihrer musikalischen Vergangenheit konfrontiert. So verriet sie in einem Interview mit Bild, dass ihre Freunde sie regelmäßig aufziehen würden, wenn sie alte Songs des Kult-Stars hören. "Meine Freunde rufen mich fast jedes Wochenende von 90er-Partys an und grölen mir meine alten Lieder auf die Mailbox. Das amüsiert mich immer sehr", verriet sie.

