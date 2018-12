Was für ein erfolgreiches YouTube-Jahr 2018 – in den letzten zwölf Monaten begeisterten die unterschiedlichsten Creator Fans auf der ganzen Welt. In Deutschland sorgte vor allem eine Webvideo-Produzentin mit ihrem Content für die meisten Schlagzeilen: Netz-Millionärin Bibi Claßen (25) und ihre Schwangerschaft. Aber schaffte sie es damit auch auf den Thron der erfolgreichsten Videos 2018? Promiflash stellt euch die Klick-Spitzenreiter vor!

Erfolgreichstes Video in Deutschland

Mit der Verkündung der Baby-News eroberte unsere Bibi doch tatsächlich die Aufruf-Spitze hierzulande, wie es in einer Pressemitteilung von YouTube hieß. In ihrem Clip mit dem Titel "Changes" offenbarte die Rheinländerin und ihr Inzwischen-Ehemann Julian Claßen (25) ganz ohne Worte, dass sie gemeinsam ein Kind erwarten. Insgesamt 6,6 Millionen Mal wurde der niedliche Kurzfilm angesehen.

Erfolgreichstes Trending-Video

In den YouTube-Trends geht es nicht immer nur um Aufrufzahlen – um auf dieser Clip-Liste zu landen, muss zusätzlich besonders viel kommentiert, geliked und geteilt werden. An die weltweite Spitze der am meisten im Netz diskutierten Aufnahmen hat es Kylie Jenners (21) und Travis Scotts (26) Video "To Our Daughter" geschafft, das sie ihrer damals neugeborenen Tochter Stormi gewidmet hatten. Laut Variety sammelte es bis zuletzt unglaubliche 78 Millionen Views.

Erfolgreichstes Musikvideo

Musikalisch schoss 2018 eine Kollaboration von gleich sechs Künstlern zusammen den Klick-Vogel ab, wie Variety berichtete: Der Track "Te Bote Remix" von Casper Magico, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam (37), Bad Bunny und Ozuna wurde unfassbare 1,4 Milliarden Mal angeschaut! Im deutschsprachigen Raum landete übrigens Rapper Olexesh (30) mit seinem Song "Magisch" zusammen mit Edin auf Platz eins der am besten geklickten Videos.

