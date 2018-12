72 Jahre – und kein bisschen prüde! Country-Legende Dolly Parton hat ausgeplaudert, dass ihr Mann Carl Thomas Dean total in Friends-Star Jennifer Aniston (49) verliebt ist, mit der sie zurzeit am Netflix-Streifen "Dumplin'" arbeitet. Mit diesem Bekenntnis war aber noch lange nicht Schluss – nein, auch einen flotten Dreier brachte die Sängerin mit sichtlichem Vergnügen ins Gespräch. Ihr Mann hätte offenbar nichts dagegen.

"Mein Mann ist verrückt nach ihr", eröffnete Dolly das Gespräch in der Tonight Show von Jimmy Fallon (44). Danach war sie kaum noch zu stoppen. "Er findet es aufregender, dass ich mit ihr beim Film zusammenarbeite, als dass ich die Chance bekommen habe, die ganze Musik dafür zu machen." Und die Sängerin fügt hinzu: "Er stellt sich wahrscheinlich einen Dreier mit uns vor." Moderator Jimmy zeigt sich spielerisch geschockt und sagt direkt in die Kamera: "Geh ins Bett, Carl!"

Dolly hatte Jennifer zuvor in einem Interview mit der Onlineausgabe von Entertainment Tonight in den höchsten Tönen gelobt: "Ich habe sie kennengelernt und sie ist so ein Profi. Einfach süß." Doch schon hier wies sie darauf hin, dass ihr Liebster ein Auge auf sie geworfen habe: Er würde sie "absolut lieben."

Getty Images Jennifer Aniston bei dem Hairstylist of the Year Award

Getty Images Dolly Parton im Four Seasons Hotel in Los Angeles

Getty Images Jennifer Aniston bei der Premiere von "Office Christmas Party"

