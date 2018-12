Meryl Streep (69) wird Großmutter! Die Schauspielerin und dreifache Oscar-Preisträgerin hat zusammen mit ihrem Mann, dem Bildhauer Don Gummer, vier Kinder: Henry Wolfe, Mary Willa, Grace Jane und Louisa Jacobson. Nun darf sich die 69-Jährige auch bald über ihr erstes Enkelkind freuen – denn: Ihre älteste Tochter Mary Willa alias Mamie, die selbst Schauspielerin ist, erwartet ein Kind! Ob der kleine Spross wohl später ebenfalls eine Hollywood-Karriere anstreben wird?

Mary Willa ist seit August dieses Jahres mit dem Drehbuchautor Mehar Sethi verlobt. Nun wird ihre Liebe noch zusätzlich durch ein gemeinsames Kind gekrönt – diese freudigen News bestätigte der Sprecher der 35-Jährigen gegenüber US Weekly. Die Bald-Mama hat bereits eine Ehe hinter sich: Zwischen 2011 und 2013 war sie mit dem Schauspieler Benjamin Walker (36) verheiratet, den sie 2008 kennengelernt hatte.

Mary Willa, die unter ihrem Spitznamen Mamie auftritt, hatte bereits zahlreiche Gastrollen in Serien wie "The Big C" und "Good Wife". 2015 war sie in dem Streifen "Ricki – Wie Familie so ist" an der Seite ihrer Mutter Meryl Streep auf der Leinwand zu sehen.

Getty Images Mamie Gummer in Los Angeles, Februar 2017

Anzeige

Getty Images Mamie Gummer, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Mamie Gummer bei der Premiere von "Mary Queen of Scots"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de