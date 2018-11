Mario Götze (26) und seine Frau Ann-Kathrin (28) sind ein echtes Power-Pärchen! Er ein erfolgreicher Profi-Fußballer, sie ein gefragtes Model – beruflich sind die beiden also ständig auf Achse. Klar, dass sie ihre seltene Zeit zu zweit da immer in vollen Zügen genießen. Dabei lassen es die Turteltauben – ganz im Gegensatz zu ihrem Berufsleben – am liebsten ruhig angehen. Ihre traute Zweisamkeit verbringen sie gerne gemütlich zu Hause.

Im Interview mit Gala plauderte das Model nun Details zu ihrer Quality-Time mit seinem Gatten aus. "Wenn Mario zu Hause ist, dann schauen wir Serien. Wir kochen oft zusammen. Und wir sind gerne in der Natur. Wir gehen viel spazieren", erklärte die Beauty und ergänzte mit einem Schmunzeln, dass sie wie Oma und Opa seien. Aber ihnen gefalle ihr Leben so. Die 28-Jährige ist eben trotz ihrer beeindruckenden Karriere nicht abgehoben. "Ich bin kein Jetset-Mädchen, ich bin ein ganz normales Mädchen aus Emmerich", stellte sie klar.

Über sechs Jahren sind der BVB-Kicker und die Beauty nun schon ein Paar. Im Juni 2017 machte Mario seiner Herzdame einen Antrag. Seit vergangenem Mai sind die beiden Mann und Frau. Der nächste Meilenstein ihrer Beziehung wäre nun der erste gemeinsame Nachwuchs. Beide wünschen sich eine große Familie.

Instagram / giovannizarrella Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel

Andreas Rentz/Getty Images for MTV Ann-Kathrin Brömmel und Mario Götze bei den MTV EMAs 2016

Anthony Harvey/Getty Images for MTV Fußballprofi Mario Götze und seine Ann-Kathrin

