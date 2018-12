Er steht seiner Freundin im Schlag den Star-Studio bei! Gerade flimmert das erste Geschlechterduell des deutschen Erfolgsformats über die Fernsehschirme: Musikerin Sarah Lombardi (26) tritt im Promi-Battle gegen Rapper Eko Fresh (35) an. Beide Stars haben natürlich auch ihren ganz persönlichen Support im Publikum. Für Eko ist seine Frau Sarah Fresh am Start, Sarah hat ihre Mama Sonja Strano an ihrer Seite. Doch auch ein anderer wichtiger Mensch in ihrem Leben hat den Weg ans "Schlag den Star"–Set gefunden!

Tatsächlich sitzt Sarahs neuer Lebensgefährte Roberto mit im Publikum in der ersten Reihe, um seine Freundin so gut es geht zu unterstützen! Zwar tarnt er sich noch mit einer Cappy, doch Fans der Powerstimme dürfte er sofort auffallen! Bisher zeigte die Sängerin zwar ab und zu ihren Freund im Netz, aber so präsent war ihr Partner noch nie bei einem Projekt der 26-Jährigen. Ob sein Erscheinen bei "Schlag den Star" nun bedeutet, dass Sarah ihren Angebeteten häufiger auf Veranstaltungen mitnehmen wird?

Die Beziehung zu ihrem Roberto war diesen Sommer öffentlich geworden – im Juni teilte die einstige DSDS-Kandidatin das erste gemeinsame Pärchen-Pic. Von ihren Fans war ihr neues Liebesglück durchweg positiv aufgenommen worden. Und auch der kleine Alessio (3) scheint sich mit dem Südländer prächtig zu verstehen!

ProSieben/Steffen Z Wolff Sarah Lombardi und Eko Fresh bei "Schlag den Star"

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

Anzeige

Becher Sarah Lombardi im Heide Park Soltau, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de