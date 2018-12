Alle guten Dinge sind drei? Nicht bei Selena Gomez (26) und Justin Bieber (24)! Für viele galten die beiden als DAS Traumpaar schlechthin, doch ihre erste Beziehung scheiterte nach knapp zwei Jahren im Dezember 2012. Lange Zeit hatte vor allem Justin mit der Trennung zu kämpfen, doch auch Selena kam nicht von ihrem Ex los. Im November 2017 dann jedoch die Überraschung: Jelena sind wieder zusammen – doch auch dieses Mal sollte es nur fünf Monate halten. Ein drittes Liebes-Comeback? Für Selena ausgeschlossen. Die hübsche Sängerin soll über ihren Verflossenen ein für alle Mal hinweg sein!

Demnach soll die 26-Jährige einen endgültigen Schlussstrich unter die jahrelange On-Off-Beziehung zu Biebs gezogen haben, nachdem sie von dessen Heirat mit Hailey Bieber (22) erfahren hatte. "Sie hat das Gefühl, dass sie nun über die Beziehung hinweg ist, nachdem sie jahrelang damit zu kämpfen hatte", verrät ein Insider im Gespräch mit Hollywood Life. Die Schauspielerin möchte nicht mehr über Justin sprechen, sondern sich fortan nur noch auf sich konzentrieren und in die Zukunft blicken. "Sie will nicht mehr zurückblicken oder an ihn erinnert werden. Sie ist glücklich und bereit für eine neue Liebe", so der Insider weiter.

Nach vielen privaten Rückschlägen in diesem Jahr, möchte Selena 2019 ein neues Kapitel aufschlagen – ohne Justin, dafür mit neuen Filmen und Songs und einer stärkeren Social-Media-Präsenz. Selena und Justin haben sich klar entschieden, doch würdet ihr euch ein Liebes-Comeback der beiden wünschen? Stimmt in der Umfrage ab!

SplashNews.com Justin Bieber und Hailey Baldwin bei der Fashion Week in New York

Getty Images / AFP Selena Gomez und Justin Biber bei den "American Music Awards" 2011

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

