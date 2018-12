Huch, was hat sich Lena Gercke (30) denn hierbei gedacht? Aktuell steht die Germany's next Topmodel-Gewinnerin als Moderatorin für die neuste Staffel der Musikshow The Voice of Germany vor der Kamera. Nun postete die Beauty einen Schnappschuss vom Set, der über ein witziges Detail verfügt: Auf dem Foto sieht es so aus, als würde Lena obenrum lediglich einen Blazer tragen, ohne ihre Brüste dabei zu verdecken!

Bei diesem Instagram-Post hat vermutlich so mancher Follower zweimal hingesehen: Auf dem Bild ist Lena zu sehen, die sich anscheinend gerade auf ihre Moderation vorbereitet und bereits für ihren Auftritt in Schale geworfen hat: Die 30-Jährige ist in einen weißen Zweiteiler aus einer Hose sowie einer Art Jackett gehüllt. Vermutlich trägt die schöne Blondine darunter ein schmales Crop-Top, doch das wird gänzlich vom ausgestreckten Arm eines Crew-Mitglieds verdeckt – es wirkt so, als wäre Lena unter der Jacke nackt!

Unter dem Beitrag regnete es zahllose belustigte Kommentare – darunter auch von Influencer Riccardo Simonetti: "Sieht aus, als wärst du topless", schrieb der Paradiesvogel und setzte einen lachenden Smiley daneben. Wer nun wissen will, was Lena auf dem Pic tatsächlich drunter trug, kann heute Abend einfach Sat.1 einschalten – "The Voice of Germany" läuft ab 20:15 Uhr.

Andreas Rentz/Getty Images Lena Gercke bei den Bambi Awards, 2018

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for Grazia Lena Gercke, Model und Moderatorin

Anzeige

Brian Dowling/Getty Images Model Lena Gercke, Januar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de